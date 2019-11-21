الأمطار تحاصر 10 إماراتيين









اسماء السيد - ابوظبي: أنقذت فرقة المسطحات المائية في العين جنوب الإمارات 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار في أحد الأودية حيث كانوا يقضون إجازة.

وكان فريق المسطحات المائية تلقى ثلاثة بلاغات متفرقة من أبوادي صاع وتعامل في "استجابة سريعة مع البلاغات وانقاذ المحصورين بالوادي ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية كما نفذ 69 مهمة اسعافية مختلفة"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

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ودعت شرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية.

وكذلك "تجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار".

وتشهد المنطقة تساقط أمطار غزيرة، تسبّبت في إغلاق المدارس في بعض المدن.

