شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 73 مهاجرا بينهم طفلان من قارب مهاجرين جرفه التيار قبالة ساحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشلت سفينة تابعة لمنظمة خيرية إسبانية نحو 73 مهاجرا، يعانى الكثيرون منهم من انخفاض حاد فى درجة حرارة الجسم وحروق، من قارب مطاطى جرفه التيار قبالة ساحل ليبيا لما يقرب من 24 ساعة.

وتلك أحدث عملية إنقاذ تنفذها سفينة أوبن آرمز فى البحر المتوسط حيث يعتقد أن أكثر من ألف مهاجر كانوا فى طريقهم من شمال أفريقيا لأوروبا غرقوا أو فقدوا حتى الآن هذا العام وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

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وكان هناك طفلان تحت سن الخامسة بين المهاجرين الذين انتشلتهم السفينة أمس الأربعاء، وأظهرت لقطات صورتها رويترز الطفلين وقد بدت عليهما ملامح الفزع أثناء نقلهما من على متن القارب المطاطي.

وقالت لاورا لانوزا المتحدثة باسم أوبن آرمز إن المهاجرين، وأغلبهم من وسط وغرب أفريقيا، كانوا مكدسين فى القارب الذى تعطل محركه.

وقال ريكاردو جاتى رئيس بعثة أوبن آرمز إن عملية الإنقاذ تمت قرب مدينة الزاوية الليبية لكن المنظمة الخيرية ستحاول إنزال المهاجرين فى ميناء أوروبي.