مقتل 5 مدنيين وإصابة 31 آخرين جراء سقوط قذائف فى مدينة حلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 5 مدنيين وأصيب 31 آخرون جراء سقوط قذائف أطلقتها فصائل مسلحة على أحياء الجميلية والأعظمية وحلب الجديدة وسيف الدولة وصلاح الدين بمدينة حلب شمالى البلاد. ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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