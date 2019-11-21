شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يُنفذ مشروع آبار لمياه الشرب بجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال زيارته لجمهورية جيبوتى تنفيذ مشروع آبار مياه الشرب بمنطقة قرعبوس. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمسئول عن الموارد المائية فى جيبوتى محمد أحمد عواله، بحث مع فريق المركز مراحل تسليم الآبار الجاهزة والبالغ عددها 14 بئرا لمياه الشرب مع كامل ملحقاتها.

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