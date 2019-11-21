شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى لبنان: الوطن والدولة ليسا بخير.. والأزمة السياسية والاقتصادية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن مناسبة ذكرى استقلال البلاد تأتى هذا العام "وفيها غصة لأن الوطن والدولة ليسا بخير".. مشيرا إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مستوى كبير يتسم بالخطورة.



وأشار مفتى لبنان – فى بيان له اليوم – إلى أن فرحة اللبنانيين باستقلال بلادهم لا تكتمل إلا باستكمال بناء دولة القانون وحسن سير المؤسسات الدستورية والعدالة وحقوق الناس حتى يبقى لبنان.



وأكد أن انتفاضة الشباب والشابات فى الميادين والساحات اللبنانية، تعبر عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، مشيرا إلى أن الشباب اللبنانى تجاوز الحواجز الطائفية والمناطقية ليعبروا عن رأيهم فى مستقبل بلادهم. من ناحية أخرى، ندد مفتى الجمهورية اللبنانية بالموقف الأمريكى المنحاز لـ "الأطماع الإسرائيلية" فى الأراضى الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بالقدس ومناطق الضفة الغربية، مشددا على الحق الفلسطينى الثابت فى إقامة الدولة المستقلة.