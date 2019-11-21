شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الليبى يناقش مواجهة التحديات الإنسانية مع منظمة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، اجتماعا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتناول الطرفان خلال هذا الاجتماع الأوضاع العامة للأزمة في ليبيا وسبل تعزيز برامج الشراكة لمواجهة التحديات الإنسانية وخاصة بالمنطقة الغربية والجنوبية.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، على عقد اجتماع لمدراء المنطقة الغربية والجنوبية والتي تواجهه تحديات وصعوبات بسبب الأزمة الحالية في تونس لتحديد الاحتياجات العاجلة وتنسيق عملية الاستجابة.

كما تم الاتفاق على تعزيز وسائل التواصل لتفادي التأخير في اتخاذ بعض الاجراءات العاجلة، إضافة إلى العمل على تعزيز قدرات الجمعية في مجالات التدريب والتأهيل والدعم اللوجستي.

وشدد الاجتماع على التأكيد على وحده الجمعية الوطنية، حيث أكد الأمين العام ورئيس الجمعية العمومية أنه بعد الاجتماع الأخير لأعضاء الجمعية العمومية بالفروع بمدينة بنغازي بتاريخ 14 نوفمبر الجارى أتضح مدي تمسك واهتمام الفروع بوحدة الجمعية وأثنت رئيسة البعثة اللجنة الدولية على هذا الإنجاز الذي سيساهم في دعم برامج الشراكة مع اللجنة الدولية والشركاء الأخرين والمانحين مما سيجعل الجمعية الوطنية أكثر قدره على مواجهه التحديات الإنسانية والصعوبات.