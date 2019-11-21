سياسية تونسية: حزب النهضة الإخوانى ينهك الإعلام لتحويل المشهد عن قضايا مهمة

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وأضافت، " فيما هم يتمكنون من الدولة في ذلك الوقت بمواصلة تعيينات لمحسوبين عليهم في مفاصل الدولة و الادارة أو موظفين طبيعيين يأتمرون بأوامرهم".
واعتبرت في حديث لصحيفة " المغرب" التونسية، أن ائتلاف الكرامة ليس ضد حزب " قلب تونس" كما يُعلن ففي الخفاء بارك الصفقة بين حركة النهضة و قلب تونس و تونس و يروج أننا حرمنا قوى الثورة من منصب في البرلمان و يحاول تشويهنا.
و اضافت إن ائتلاف الكرامة الى اليوم يواصل يساهم في خطة حركة النهضة لتشكيل الحومة كما انه يمثل غطاء و مطية للنهضة لتمرير ما لا يمكنها تمريره و المناورة .
وقالت إن ائتلاف الكرامة يخدم أجندة حركة النهضة و " ذيل لها"
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