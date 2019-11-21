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سياسية تونسية: حزب النهضة الإخوانى ينهك الإعلام لتحويل المشهد عن قضايا مهمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سامية عبو القيادية بحزب التيار الديمقراطي، إن ما يحصل من تلاسن و فوضى بسبب ائتلاف الكرامة و الحزب الدستورى،  هو جزء  من مرحلة التمكين التي تعمل عليها حركة النهضة لإنهاك الاعلام و تحويل المشهد و أولويات الرأي العام الى مسائل ثانوية و تبادل الاتهامات.

 

وأضافت، " فيما هم يتمكنون من الدولة في ذلك الوقت بمواصلة تعيينات لمحسوبين عليهم في مفاصل الدولة و الادارة أو موظفين طبيعيين يأتمرون بأوامرهم".

 

واعتبرت في حديث لصحيفة " المغرب"  التونسية،  أن ائتلاف الكرامة ليس ضد حزب " قلب تونس" كما يُعلن ففي الخفاء بارك  الصفقة بين حركة النهضة و قلب تونس  و تونس  و يروج أننا حرمنا قوى الثورة من منصب في البرلمان و يحاول تشويهنا.

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و اضافت إن ائتلاف الكرامة الى اليوم يواصل يساهم في خطة حركة النهضة لتشكيل الحومة كما انه يمثل غطاء و مطية للنهضة لتمرير ما لا يمكنها تمريره و المناورة .

 

وقالت إن ائتلاف الكرامة يخدم أجندة حركة النهضة و " ذيل لها" 

 

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