"يونيسف": أكثر من 250 طفلا مسجونون لدى "ي ب ك" الإرهابي بسوريا

جنيف/ بايرام التوغ/ الخليج 365

أوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في سوريا، فران إكويزا، أن ما لا يقل عن 250 طفلا محتجزون في سجون يسيطر عليها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الخميس، بخصوص تقرير صادر عن المنظمة حول أوضاع الأطفال في سوريا، وانتهاكات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" لحقوق الأطفال ومواقفه غير الإنسانية تجاههم.

وأوضح إكويزا أن أكثر من 5 ملايين طفل سوري بما فيهم 2.6 ملايين طفل داخل البلاد بحاجة لمساعدات إنسانية، مشيرا إلى حجم وتعقيد الأزمة في سوريا.

وأكد أن الأمم المتحدة وثقت حتى سبتمبر/أيلول العام الحالي، 1792 انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال في سوريا، من قتل وتجنيد واختطاف وهجمات على المدارس والمؤسسات الصحية.

وذكر أن العام الماضي تم توثيق مقتل 1106 أطفال في سوريا، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الحرب في سوريا، في حين تم تسجيل مقتل 657 طفلا وجرح 324 آخرين منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الفائت.

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وأشار إكويزا، أن مخيم الهول الذي يسيطر عليه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمال شرقي سوريا، يحتجز نحو 68 ألف مدني منهم 40 ألف طفل.

ولفت أن 20 ألفا من أطفال مخيم الهول من الجنسية العراقية و8 آلاف من جنسيات 60 دولة مختلفة، وأن 80 في المئة تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وأوضح إكويزا، أن سجون التنظيم الإرهابي الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، تضم ما لا يقل عن 250 طفلا تقل أعمارهم عن 9 سنوات.

وأكد أن العدد الحقيقي للأطفال المسجونين يرجح أنه أكثر من ذلك بكثير، مشيرا أن منظمة "يونيسف" ليس لديها معرفة بأماكن هذه السجون.

وحول مزاعم استخدام القوات التركية أو الجيش الوطني السوري للفوسفور الأبيض في شمال شرق سوريا، قال إكويزا "لم تصلنا أي معلومات أو تقارير تثبت استخدام الفوسفور الأبيض في شمال سوريا مؤخرا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.