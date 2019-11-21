قطر تعد العالم بتجربة "فريدة" في مونديال 2022

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وعدت قطر، مختلف دول العالم، بتجربة "لا مثيل لها" خلال المونديال الكروي الذي تستضيفه عام 2022.

جاء ذلك على لسان حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية)، قال فيها إن بلاده والمنطقة يتطلعان للترحيب بالمشجعين المتوقع قدومهم من مختلف دول العالم لحضور مباريات المونديال.

وفي التصريحات التي نشرها موقع اللجنة، الخميس، قال المسؤول القطري إن "التحضيرات الجارية لاستضافة المونديال تسير على قدم وساق استعدادا لاستضافة البطولة".

واللجنة العليا للمشاريع والإرث؛ هي المؤسسة القطرية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة مونديال 2022.

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ووصف الذوادي استضافة قطر لبطولتي كأس الخليج العربي (خليجي 24)، وكأس العالم للأندية 2019 بـ "الفرصة الذهبية التي ستسمح باختبار استعدادات الدولة وكفاءة المنشآت الرياضية لاستضافة الكرنفال الكروي عام 2022."

وتنطلق في العاصمة القطرية بطولة "خليجي 24"، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، فيما تستضيف قطر كأس العالم للأندية في الفترة بين 11 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووعد الذوادي المشجعين والزوار القادمين من مختلف دول العالم لحضور المونديال بتجربة "لا مثيل لها نظرا لاعتدال الطقس في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بالإضافة إلى استمتاعهم بكرم الضيافة العربية التي يُعرف بها سكان دولة قطر والمنطقة."

ولفت إلى أنه سيتم "تجهيز الاستادات الثمانية المخصصة لاستضافة منافسات المونديال مع نهاية عام 2021، أي قبل عام تقريبا على انطلاق المونديال المنتظر."

وفازت قطر، في 2010، بشرف استضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم هذه التظاهرة الكروية الدولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.