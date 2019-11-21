أنقرة: بدء عودة السوريين إلى مناطق عملية "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، بدء عودة السوريين طوعا إلى ديارهم في مدينتي تل أبيض ورأس العين، بعد تحريرهما من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، عبر عملية "نبع السلام".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن نحو مليون ونصف مليون من الأكراد المقيمين شرق نهر الفرات السوري، اضطروا إلى ترك ديارهم بسبب ظلم التنظيم الإرهابي.

وأضاف البيان، أن نحو 400 ألف منهم لجؤوا إلى تركيا، وأن عملية "نبع السلام" التي حررت مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين، فتحت طريق العودة للسوريين.

كما أشار إلى عودة نحو 200 سوري من مناطق درع الفرات، إلى ديارهم في رأس العين وتل أبيض.

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وعرضت وزارة الدفاع التركية، في موقعها على تويتر، مشاهد لعودة السوريين إلى ديارهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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