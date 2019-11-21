الرئيس الموريتاني السابق يترأس اجتماعا للحزب الحاكم

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

ترأس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الخميس، اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، وذلك بعد أشهر من مغادرته السلطة.

وقال الحزب، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن الاجتماع الذي استمر حتى فجر الخميس، ناقش مشروع الحزب ومستقبله.

وطالب ولد عبد العزيز، قيادة الحزب بالمضي قدما في تحقيق الأهداف التي على أساسها تم تأسيسه، بحسب المصدر ذاته.

وقال إن تلك الأهداف "تتجاوز كونه مجرد حزب سياسي إلى مشروع مجتمعي يواكب تطلعات المجتمع، كما يشكل أساسا لترسيخ الديمقراطية في البلاد دون أن يكون مرتبطا بالأشخاص أو بالسلطة".

كما حث ولد عبد العزيز، قيادة الحزب على التحضير الجيد لاستئناف أشغال المؤتمر الثاني، في أفق النصف الأول من فبراير/شباط 2020.

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وتأسس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" على يد ولد عبد العزيز، عام 2009.

وأجرى الحزب العام الماضي، حملة انتساب أسفرت عن تسجيل أكثر من مليون منتسب، حسب المعطيات التي أعلنها بشكل رسمي.

وتتهم المعارضة حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، باستغلال الأموال العامة في حملاته الانتخابية وفي تحقيق أهدافه، وهو ما ينفيه الحزب باستمرار، ويعتبره محاولة من الخصوم لتشويهه.

ومنذ استقالة سيدي محمد ولد محم، من رئاسة الحزب، في مارس/آذار الماضي، تم تشكيل لجنة لتسيير الحزب يرأسها سيدنا عالى ولد محمد خونه، ويتوقع مراقبون أن يشهد مؤتمر الحزب في فبراير المقبل، انتخاب رئيس جديد له.

ووصل ولد عبد العزيز، السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، غير أنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، وفاز بها وزير الدفاع المدعوم من "الاتحاد من أجل الديمقراطية"، محمد ولد الغزواني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.