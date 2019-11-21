ليبيا.. سفير ألمانيا يبحث مع نوّاب في طبرق مؤتمر برلين

جهاد نصر/ الخليج 365

ناقش سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، الخميس، مع أعضاء بمجلس النواب الليبي في مدينة طبرق (شرق)، مجريات مؤتمر تعتزم بلاده عقده، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بالعاصمة برلين، لحل الأزمة الليبية، وإنهاء العمليات العسكرية.

ومنذ أسابيع، تستعد ألمانيا لعقد مؤتمر حول ليبيا، بداية ديسمبر المقبل، يجمع الأطراف الدولية المؤثرة في الملف الليبي، لبحث حل ساسي ينهي الصراع القائم في البلاد بعيدا عن الحلول العسكرية.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال أوفيتشا، "أجرينا اجتماعا بنّاء مع أعضاء مجلس النواب في طبرق، ناقشنا خلاله عملية (مؤتمر) برلين الجارية".

كما ناقش الاجتماع أيضا "أهمية إنهاء جميع العمليات العسكرية، والحاجة إلى توحيد الهيئات التشريعية الشرعية" الليبية، وفق المصدر نفسه، دون تفاصيل أخرى.

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وتشن قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم.

والأربعاء، أصدرت قوات حفتر، بيانًا حول مؤتمر برلين، أكدت فيه مضيها قدمًا في عملها العسكري، وتمهيد المناخ المناسب للعمل السياسي.

واعتبرت قوات حفتر، في بيانها، أن "أي مسار سياسي أو اقتصادي لمعالجة الأزمة الراهنة في ليبيا لن ينجح قبل حسم المسار الأمني والعسكري".

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حفتر وحكومة الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.