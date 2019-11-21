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مقتل متظاهرين إثر إصابتهما بقنابل غاز بالرأس في العراق

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

قُتِل عراقيان وأصيب 38 آخرون، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.

ونقلت “رويترز” عن مصادر أمنية وطبية أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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