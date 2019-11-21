- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قُتِل عراقيان وأصيب 38 آخرون، اليوم الخميس، بعد أن أطلقت قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، بالقرب من جسرين رئيسيين في بغداد.
ونقلت “رويترز” عن مصادر أمنية وطبية أن سبب الوفاة في الحالتين كان إصابة مباشرة في الرأس بقنابل الغاز المسيل للدموع.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل متظاهرين إثر إصابتهما بقنابل غاز بالرأس في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.