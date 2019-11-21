وظائف شاغرة لدى طيران السعودية الخليجية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، عن عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.
وتضمنت الوظائف : أخصائي التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي تصميم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مضيف طيران (للسعوديين): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.
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