شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 30 عاماً.. انخفاض قياسي في درجات الحرارة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

شهدت الرياض اليوم الخميس انخفاضا قياسيا، في درجات الحرارة، وموجة برد قارس هي الأشد منذ منذ 30 عاما، بحسب خبراء الطقس في مثل هذا الوقت من العام.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة في شمال ووسط وشرق المملكة والرياض، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم برودة قياسية وصلت إلى 7 و8 درجات مئوية.

وتفاوتت الأرقام التي سجلها خبراء الطقس لدرجة الحرارة، لكنها تراوحت بين 5 و7 درجات مئوية، وهو رقم غير معهود لسكان الرياض.