محمد بن زايد يتقبل تعازي محمد بن راشد ورئيس الشيشان بوفاة سلطان بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما قدم سموّه تعازيه إلى نجلي الفقيد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم عموم آل نهيان الكرام، جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموّه، سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

كما تقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي بوفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد، في قصر المشرف في أبوظبي، من رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان، ووفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وممثلي وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين وجموع المعزين.

وتقبل سموّه، تعازي بدر بن سعود البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، وحمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، والشيخ محمد بن عبدالله الهنائي، مستشار الدولة في سلطنة عمان الشقيقة، ونادية جبور، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعرب المعزون عن صادق مواساتهم، بوفاة فقيد الوطن الشيخ سلطان بن زايد، متوجهين إلى المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم آل نهيان الكرام، جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.

كما نقلوا تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد، متمنين لسموّه دوام الصحة والعافية.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ.