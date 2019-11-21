مدربو «منشد الشارقة»: الالتزام والاختيار الجيد سر النجاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «الوصول إلى النجاح يتطلب الكثير من المعايير والخيارات التي تسهّل الدرب وتطيّعه أمام المبدع، فالموهبة وحدها لا تكفي في الكثير من المواضع الإبداعية، لاسيما تلك التي تحتاج إلى صقل وتوجيه مستمر ومتواصل»، هذا ما يؤكده كلّ من المدربين مصطفى حمدو، ووسيم فارس، وشريف محسن.

وهؤلاء المدربون مسؤولون عن تدريب المتأهلين لبرنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بدورته ال 12 هذا العام، ويرون أن «الالتزام وتقديم الأعمال التي تتناسب مع خامات وطاقات الصوت والإجادة والاستفادة من التدريبات المتواصلة وغيرها من العوامل مفاتيح للوصول إلى النجاح».

الجمهور على موعد مع مرحلة التصفيات الأولى من البرنامج، اليوم، إذ يقود المنشد مصطفى حمدو المجموعة الأولى التي يتنافس فيها 4 متأهلين وهم: أحمد العقيل، من السعودية، ونضال عيمن، من الجزائر، وحسن الجلب، من سوريا، وعبدالله العميري، من اليمن.

وطوال مسيرته، حرص «منشد الشارقة» على الاهتمام بطاقات وإبداعات المشاركين، وتنميتها وصقلها، ووفّر لهم لجاناً تدريبية متخصصة تمدهم بالكثير من الخبرات وتراقب معايير وجودة ما يقدمونه من أعمال قبل الارتقاء على المسرح وبعده، في سعي متواصل للارتقاء بما يمتلكون من مواهب وأخذ إبداعاتهم نحو آفاق من الإبداع والتطور.

ويقول المنشد السوري مصطفى حمدو: «نعتمد خلال التدريب على تقديم حزمة من الخطوات المهمة التي يجب على المنشد أن يتقيد بها، لضمان الوصول إلى مراحل متقدمة من البرنامج. وتنقسم هذه الحزمة إلى جزأين مهمين: الأول هو العمل الذي يقدمه المنشد على خشبة المسرح أمام الجمهور، والثاني يتجلى في التدريب بشكل عام وما يختص به على صعيد تمارين التنفس والصوت، والمعلومات النظرية الموسيقية بشكل عام وغيرها».

وتابع حمدو: «يجب على المنشد الانتباه إلى العمل الذي يقدمه، وأن يكون على دراية كافية باللحن ويتقنه بشكل صحيح، ويتيح هذا التدريب الفرصة للوقوف بثقة أمام الجمهور، ويجب أن يكون العمل الذي يختاره المنشد غير مؤدى».

وقدم الموسيقار وسيم فارس حزمة من النصائح والإرشادات للمنشدين، والتي تتجلى في تعريف المنشد بإمكاناته الصوتية التي ستساعده على اختيار الأعمال التي تناسب خامته الصوتية. وقال: «هذا لا يأتي إلا عن طريق الاختبارات التي تقوم بها اللجنة وتحدد بناء عليها تمكّن المشترك من المقامات والإيقاعات وغيرها».

وأضاف: «يواجه المتسابق الكثير من الصعوبات، وأبرزها اختيار العمل المناسب لإمكاناته الصوتيّة والإيقاعيّة، والمحافظة على الحالة الصحيّة التي تؤثر في صوته، ناهيك عن الدور الذي تلعبه الراحة والنوم الصحي، كما يجب على المنشد أن يكثّف من التمارين الصوتية اليومية، بما فيها «الصولفيج الغنائي»، وهو تمرين خاص بمخارج الصوت، وسلالم المقامات الأساسية السبعة وما يترافق معها من مقامات».

وتابع: «اختيار الطبقة الصوتيّة المناسبة للعمل الذي يؤديه المنشد مهم، كما يجب عليه أن يسجل صوته ويستمع إليه، وأن يقرأ الكلمات بطريقة الإلقاء، لتتوضح أمامه مخارج الحروف بالشكل الصحيح، إلى جانب الاستماع بتركيز لملاحظات المدربين وتطبيقها والعمل على الاستفادة من كل ما يقدّم له من معارف وخبرات».

وقال المدرب شريف محسن: «يترتب على المنشدين الكثير من العمل للارتقاء بقدراتهم وإبداعاتهم، فالتدريبات ضرورية وتمدهم بمعارف خاصة لفهم قدراتهم الصوتية المتاحة. واختيار الأنشودة المناسبة للهجة والخامة والمساحة الصوتية مهم، كما يجب أن يراعي المنشد نوعية الجمهور، إلى جانب معرفته بما يتناسب مع قدراته ومعارفه، وكيفية توظيفها جيداً بلا مبالغة وأن يكون مؤمناً بما يقدمه من فنون نبيلة».

وذكر أن: «الفائز يعلم مسبقاً بقدراته وإمكاناته، ولا يقلد غيره، بل يمتلك طابعه الخاص حتى لو كانت إمكاناته متواضعة، يجب عليه اختيار الأنشودة ونوعها لأن كل بلد له طابعه الخاص».