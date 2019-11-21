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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردت على التصريحات الأمريكية باستدعاء سفير سويسرا لدى طهران إيران تعلن «النصر» على الاحتجاجات وتهاجم «المعطيات المفبركة» تاريخ النشر: 21/11/2019 استمع

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