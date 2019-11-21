دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة منعت وزارة الصحة، بيع مادة "الشيبس" من البطاطا والذرة في المقصف المدرسي، سوى يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاً : التربية تكشف عن مشروع مطابخ انتاجية بدلا من المقاصف في المدارس كما منعت الوزارة بيع المقصف المدرسي :"الاغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية،المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، وشراب الفاكهة، والحلوى، والعلكة، والمصاص، والبوظة،اللحوم بجميع أنواعها والبيض والأحساء الداخلية مثل الكبدة والطحالات، و غيرها من المواد. شاهد بالصور: قصة حب ملك الأردن وزوجته



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كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" تحدد الأطعمة والاشربة المسموح بيعها بالمقاصف المدرسية في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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