شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تحدد ضوابط تزيين المركبات فى احتفالية اليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حددت شرطة أبوظبى ضوابط تزيين المركبات بإمارة أبوظبى خلال الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى 48 وذلك فى إطار خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية، كما حددت مهلة السماح بتزيين المركبات إبتداء من يوم ‪25 نوفمبر الجارى وإلى ‪6 ديسمبر، بما يسهم فى توفير أقصى درجات السلامة المرورية خلال الإحتفالات، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وذكرت أنها ستقوم بتنفيذ رقابة مشددة من خلال المنظومة الذكية و الرادارات والدوريات المرورية بمختلف الطرق والانفاق فى كل من أبو ظبى والعين والظفرة لرصد أى تجاوز لقانون السير والمرور وضوابط الاحتفال وتطبيق المادة (1) من قانون السير والمرور وهى قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق ، ومخالفتها (حجز المركبة لمدة شهر والغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية) .

وأكد العميد محمد ضاحى الحميرى مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية اهتمام شرطة أبوظبى بالعمل على إبراز الاحتفالات باليوم الوطنى بالشكل الذى يتوافق مع روح الاتحاد، بما يكفل التعبير عن الفرحة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة بطريقة حضارية دون ارتكاب أى مخالفات.

وحث السائقين على الإلتزام بقانون السير والمرور، و ضوابط الاحتفالات ،والتعاون مع رجال المرور المتواجدين فى الاماكن التى تقام فيها الاحتفالات بإمارة أبوظبى حفاظاًعلى سلامتهم، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبى على نشر الإرشادات الخاصة بالاحتفالات من خلال كافة وسائل الاعلام ومن خلال ومواقع التواصل الاجتماعي.

و تشمل الإشتراطات الواجب إتباعها، للمشاركة بفعالية ( المسيرة بالمركبات) الحصول على تصريح من قبل مديرية المرور والدوريات، ويمنع منعاً باتاً إقامة المسيرات ماعدا المسيرة الرسمية المعلن عنها مهما كانت الأسباب، مع التشديد بضرورة الإلتزام بقواعد السير والمرور.

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ويسمح وفقاً لضوابط الإحتفال كتابة عبارات وطنية على المركبة لا تخدش حياء الآخرين وتركيب العلم الوطنى فى أى موقع على المركبة بشرط أن لا يشكل خطورة على سلامة سائق المركبة أو الآخرين، كما يسمح بوضع الملصقات على جوانب المركبة ، وتلوين جسم المركبة الجانبى .

ويمنع وفقاً للضوابط تلوين زجاج المركبة الجانبى والأمامى والخلفى بالملصقات و تحميل المركبة بعدد كبير من الافراد بغير المسموح لها و الوقوف فوق سطح المركبة وفى مقدمتها وخلفها أوالجلوس على نوافذها أثناء السير،و القيام بحركات بهلوانية أو إستعراضية على الطريق .

ويمنع تعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطرق على الآخرين، و الوقوف على الطرق الرئيسية و الفرعية ومواقف الحافلات وسيارات الأجرة، كما يمنع تغيير لون المركبة، وطمس الأرقام الأمامية أو الخلفية، و تزويد السيارات بمواد الضجيج وإدخال إضافات فى هيكل المحرك، ويمنع استخدام أنواع الرش (اسبريه الحفلات )من قبل السائق والركاب.