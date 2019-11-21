شكرا لقرائتكم خبر عن وزير اقتصاد السودان يعلن تعديل قانون الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور إبراهبم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى، عن إنشاء هيئة للاستثمار وتنمية القطاع، أُسند إليها تعديل قانون الاستثمار للوصول لقانون جديد.

وقال البدوى خلال ترؤسه وفد الجانب السوداني في المباحثات السودانية الإماراتية، إن الحكومة تسعى لزيادة اعتمادات الخدمات الاجتماعية وتقديم خدمة مقبولة للقطاعات الوسطى، وأعلن عن مراجعة للأجور وإزالة التشوهات وتوحيد سعر الصرف.

Advertisements

وأوضح وزير المالية السودانى، أن جيل الشباب فى السودان يمثل 60% وأنه لا بد من خلق الفرص العملية له، وأشار إلى أن ساحل البحر الأحمر الذي يمكن أن يكون منبراً إقليمياً لتشبيك الاقتصاد السودانى مع جنوب السودان، وتشاد، إثيوبيا، إفريقيا الوسطى.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والطاقة بدولة الإمارات سهيل المزروعى، إن السودان له قدرة كبيرة لدخول أسواق التصدير لتمتعه بالميزات النسبية من المياه والزراعة والثروة الحيوانية التى يمكن أن تسهم في تحقيق العائد للاستفادة منه فى الموازنة.

وأشار وزير الطاقة والتعدين عادل على إبراهيم، إلى المشاريع المقترحة من وزارته فى مجال الكهرباء من الغاز، بجانب الاستكشافات وإنشاء المستودعات والمشاريع الاستراتيجية والتعدين والفرص المختلفة من المعادن من النحاس والذهب الحديد والصناعات التحويلية، وكشف عن ترتيبات لتعديل قانون الكهرباء لاستيعاب مشروعات القطاع الخاص.