شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يتفقد " الأمن" فى زيارته لبورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك صباح الخميس، إلى مدينة بورتسودان الساحلية، ضمن جولة على ولايات البلاد.

وشهدت المدينة الواقعة شرقيّ السودان، أحداث عنف قبلي، أودت بحياة شخصين.

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ومن المقرر أن يلتئم اجتماع بين حمدوك ولجنة أمن الولاية للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بولاية البحر الأحمر، بجانب لقاء آخر مع قيادات الادارة الاهلية بالولاية.

ورافق رئيس الوزراء في الزيارة كل من وزراء ديوان الحكم الاتحادى، والعمل والتنمية الاجتماعية، والنائب العام ومدير جهاز المخابرات.