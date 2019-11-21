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لبنان يلغى حفل الاستقبال السنوي لعيد الاستقلال بسبب الأوضاع فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية ، إنه نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد، لن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

 

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جاء ذلك وفق ما أعلنه حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

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