شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يلغى حفل الاستقبال السنوي لعيد الاستقلال بسبب الأوضاع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية ، إنه نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد، لن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

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جاء ذلك وفق ما أعلنه حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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