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شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يلغى حفل الاستقبال السنوي لعيد الاستقلال بسبب الأوضاع فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية اللبنانية ، إنه نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد، لن يقام حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.
جاء ذلك وفق ما أعلنه حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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