عشرات الصحفيين الفلسطينيين ينظمون وقفة منددة بحظر أنشطة تلفزيون فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عشرات الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، فى وقفة تضامنية أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فى مدينة رام الله، للتنديد بقرار الاحتلال الإسرائيلى حظر أنشطة تلفزيون فلسطين فى مدينة القدس العاصمة، واستدعاء مراسلته كرستين ريناوى للتحقيق.

ورفع الصحفيون والمتضامنون لافتات أكدت أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لن تنجح في منع الحقيقة من الوصول، ولن تحجب جرائمه بحق الصحفيين، ولن تمنع الزملاء من نقل ما يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في العاصمة المحتلة.

وأكد المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف، في كلمته، أن الهيئة لن تعترف بقرار الاحتلال وستواصل العمل في مدينة القدس.

وقال إن هذه الوقفة تعبر عن أصالة الصحفي الفلسطيني وانتمائه لقضيته ، واعدا بأن يبقى الإعلام الرسمي وفيا ومنحازا للشعب الفلسطيني وقضيته من خلال نقل الحقيقة وتعرية الاحتلال وسياسته التهويدية.

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