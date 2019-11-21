شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تعلن رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعى، لافتة إلى أنه سيتم استخدام تلك المواقع دون الحاجة إلى برامج كسر الحظر.

وذكرت قناة "السومرية" العراقية أن مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى رحبوا برفع الحظر، الذي بدأ تزامنا مع انطلاق التظاهرات الأخيرة في البلاد.

كانت وزارة الاتصالات العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، حصولها على موافقات رسمية برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي نهائيًا.

يُذكر أن الحكومة العراقية ومنذ انطلاق التظاهرات قررت حجب مواقع التواصل الرئيسية المستخدمة في العراق، وأبرزها "فيسبوك"، و"تويتر"، و"انستجرام"، و"تليجرام"، و"واتساب"، بعدما أعادت خدمة الإنترنت، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن السلطات مرغمة أحيانًا لتقييد الإنترنت عندما ترى أنه يُستخدم لترويج للعنف والكراهية.

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