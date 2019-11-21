دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع مقطع فيديو تشويقي يؤكد على تصميم جهاز MatePad Pro اللوحي من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي عن جهازها اللوحي MatePad Pro في 25 من نوفمبر في شنغهاي في الصين، واليوم ظهر الجهاز اللوحي في مقطع فيديو ترويجي رسمي من هواوي.
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رصد جهاز هواوي اللوحي MatePad Pro في العديد من التسريبات المصورة خلال الفترة الماضية، والتي قدمت نظرة واضحة لتصميم هذا الإصدار المرتقب.
واليوم يأتي مقطع فيديو رسمي ترويجي للجهاز اللوحي ليؤكد على بعض المميزات التي جاءت في التسريبات السابقة، حيث يتميز جهاز MatePad Pro بكاميرة خلفية مزدوجة في الزواية العلوية اليمنى للجهاز، كما يظهر الجهاز اللوحي متصل بلوحة مفاتيح مغناطيسية ذكية.
ويؤكد مقطع الفيديو عن تصميم ثقب الشاشة لكاميرة السليفي، أيضاً يكشف مقطع الفيديو التشويقي عن ميزة تعدد المهام على شاشة جهاز MatePad Pro اللوحي، كما يؤكد الفيديو التشويقي على دعم الجهاز اللوحي لقلم M-Pen stylus.
يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن جهاز MatePad Pro اللوحي ينطلق برقاقة معالج Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10، وأيضاً تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.
المصدر
هذا الموضوع مقطع فيديو تشويقي يؤكد على تصميم جهاز MatePad Pro اللوحي من هواوي ظهر على التقنية بلا حدود.
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