أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تجلب AWS Ground Station إلى الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تجلب خدمة AWS Ground Station إلى الشرق الأوسط

شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تكشف عن توفير خدمة AWS Ground Station في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت شركة أمازون لخدمات الويب – أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، عن وصول خدمة AWS Ground Station إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال مقر الشركة الذي تتخذه في البحرين، وذلك ضمن خطة التوسع التي تنتهجها الشركة للخدمة.

وتعتبر خدمة أمازون AWS Ground Station بمثابة خدمة مدارة بالكامل تسمح للعملاء التحكم بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومعالجة البيانات الناتجة عن تلك الأقمار وتوسيع نطاق عملياتها بكل سهولة.

كانت خدمة AWS Ground Station قد بدأت التوسع للوصول لعدة مناطق جغرافية بهدف ضمان خدمة العملاء في مختلف أنحاء العالم. ومع نشر هذه الخدمة في منطقة الشرق الأوسط من مقر الشركة الذي يقع في دولة البحرين، ستتمكن الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة في المنطقة من التواصل مع الأقمار الصناعية الخاصة بهم وإدارة أعباء العمل في المنطقة لخدمة المستخدمين النهائيين في مختلف أنحاءها.

ويأتي ذلك لمساعدة الشركات والمؤسسات على تسريع جهود التحول الرقمي والابتكار بالمنطقة، كما يوفر لرواد الأعمال فرصة إجراء التجارب وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة بشكل أسرع. ويمكن للعملاء دمج بيانات الأقمار الصناعية مع خدمات AWS الأخرى، سواء في المنطقة نفسها أو في المناطق الأخرى التي تعمل فيها الخدمة باستخدام شبكة أمازون السحابية العالمية.

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كما يمكن للعملاء الاستفادة من عدد من الخدمات المميزة مثل Amazon EC2 للحوسبة، و Amazon Simple Storage Service (S3) للتخزين، و Amazon Rekognition لتحليلات الصور والتعرف على الوجه، بجانب Amazon SageMaker لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على بيانات صور الأقمار الصناعية، وكذلك خدمة AWS IoT Greengrass لبناء حلول خاصة بإنترنت الأشياء.

يُشار أن أمازون “AWS” افتتحت مقرها في الشرق الأوسط في دولة البحرين في شهر يوليو الماضي، حيث تتألف من ثلاثة “مواقع لتوافر الخدمات” (Availability Zones) وتضم كل منها مركز بيانات واحد على الأقل. وبهذا الإطلاق، فإن الشركة أصبحت توفر 69 موقعًا لتقديم الخدمات في 22 منطقة جغرافية حول العالم.

لمزيد من المعلومات عن AWSGroundStation:

https://aws.amazon.com/ground-station/

التدوينة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) تجلب AWS Ground Station إلى الشرق الأوسط ظهرت أولاً على عالم التقنية.