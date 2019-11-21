دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تطلق هاتف Galaxy Note10 باللون الأحمر والوردي في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.

توفر شركة سامسونج اليوم اثنان من الألوان الجديدة لهاتف Galaxy Note10 في سوق الولايات المتحدة، حيث يتوفر الهاتف بكلاً من ألوان الأحمر Aura والوردي Aura، على أن تتوفر الألوان الجديدة حصرياً الآن في متجر سامسونج الرسمي على شبكة الإنترنت.

تتوفر الألوان الجديدة من هاتف Galaxy Note10 على متجر سامسونج الرسمي في نسخة مفتوحة، أو نسخة مغلقة تعود لكلاً من شركات المحمول Verizon ،AT&T ،T-Mobile ،Sprint وأيضاً US Cellular.

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أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Galaxy Note10 بكلاً من ألوان الأحمر والوردي في النسخة المفتوحة بسعر يبدأ من 950 دولار، من جانب أخر لا تقدم سامسونج الألوان الجديدة لهاتف Galaxy Note10 بلس، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سامسونج ستقدم نفس الإختيارات في الألوان لهذا الإصدار قريباً.

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هذا الموضوع سامسونج تطلق هاتف Galaxy Note10 باللون الأحمر والوردي في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.