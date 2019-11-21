الخالد يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الكويتية

دبي - بواسطة محمد فارس © Sunrise.eg A wonderful view of Kuwait skyline at sunset

الكويت الحسيني البجلاتي

في سرية تامة بدأ رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، واضعاً نصب عينيه توجيه الأمير الشيخ صباح الأحمد له «حملناك المسؤولية.. وهى مسؤولية كبيرة والله يساعدك عليها، أنت ثوبك نظيف فحارب الفساد وحارب المفسدين ولا تخلي أحد يقول شيء غير صالح وربنا يوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد».

وعاهد الخالد الأمير بأن يقوم بكل ما يستطيع لاستمرار المسيرة المباركة، وأن يديم الأمن والأمان على الكويت والنعمة والازدهار.

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وبعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برسالة إلى الخالد عبر فيها عن خالص التهنئة بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في تشكيل حكومة متجانسة تضطلع بمسؤولياتها الوطنية بما يصب في مصلحة البلاد والعباد.

وفيما حاولت الحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان» التأثير في ترتيبات تشكيل الحكومة في صالحها، مهددة في بيان لها «لا مجال للمحاصصة والترضيات..ولامجال للمحسوبيات»، وهو ما اعتبره المراقبون رسالة موجهة للخالد بالتشاور معهم في اختيار الوزراء، مؤكدين أن الخالد لن يلتفت إلى تلك المهاترات وسيواصل جهود تشكيله للحكومة في سرية ووفقاً لتكليف الأمير له ولن يلتفت الا لمصلحة الكويت في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.

من جانبه، شدد النائب الحميدي السبيعي على أنه «لا خيار لحكومة الخالد إلا بالعمل وفق نهج يقوم على مكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين»، وأكد أهمية «تقوية الجبهة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية الشاملة».

وقال النائب خالد العتيبي: ننتظر من رئيس الحكومة نهجاً جديداً بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية بإقرار العفو عن سياسيين وناشطين هم من أكثر الرجال إخلاصاً ومحبة للكويت.