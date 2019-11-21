حاجز الخوف انكسر.. سخط واسع بين مقاتلي «حزب الله»

دبي - بواسطة محمد فارس صدام بين بعض أنصار حزب الله وقوات مكافحة الشغب في لبنان (أ ب)

قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية: إن السلطة الهائلة التي تمتع بها «حزب الله» اللبناني لعقود أفسدته.

وأوضحت في تقرير لها، أن التذمر الشيعي المكتوم؛ جراء سقوط كثيرين من مقاتلي الحزب في سوريا، خرج إلى العلن مع الانتفاضة الجريئة التي تشهدها البلاد.

» لعن وأسف

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنها التقت بأحد مقاتلي الحزب الذين شاركوا في عمليات الحزب بسوريا للقتال بجانب بشار الأسد، لكنه بات الآن يلعن المنظمة التي كرّس لها حياته.

ونقلت عنه أن الميليشيا الشيعية التي تأسست بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان توسعت وذهبت إلى ساحات القتال في سوريا والعراق واليمن، وخفضت معايير التجنيد، وتواجه الآن أزمة نقدية أبقت مؤيديها الأساسيين ضعفاء.

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وقالت الصحيفة: «في الواقع، تشير إحصائية إلى أن 1250 من مقاتلي حزب الله فقدوا حياتهم في سوريا، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن الرقم قد يكون أكثر من ضعف ذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإن الذين عادوا من سوريا في أكفان أكثر ممن فقدوا أرواحهم في قتال إسرائيل منذ تأسيس الحزب في عام 1982».

ونقلت الصحيفة عن المقاتل الذي رفض الكشف عن هويته بسبب قواعد الحزب التي تحظر الاتصال مع وسائل الإعلام، قوله: «لقد غرقنا في أكاذيبهم، يزداد القادة ثراء بالفساد، أنا على استعداد لمحاربة إسرائيل، لكن ليس الموت في سوريا من أجل لا شيء».

»أفول الاحترام

وبحسب «كريستيان ساينس مونيتور»، فإن الاستياء من الحزب ظهر أيضًا في قرار العديد من الشيعة في معاقل حزب الله التقليدية والانضمام إلى انتفاضة وطنية ضد الفساد المستشري والطائفية ونقص الخدمات المزمن، مطالبة بإطاحة نظام سياسي نما فيه «حزب الله» ولعب دورًا مهيمنًا.

وأضافت الصحيفة: «لقد ولت الأيام التي استقر فيها حزب الله في وهج الاحترام الواسع النطاق في لبنان خلال بنائه مجتمع المقاومة، عندما قدّم الخدمات والدعم لعناصره الشيعية الفقيرة والمهملة منذ أمد بعيد، وعندما كان يتم تغليب الأيديولوجيا والدين على السياسة وبعيدًا عن التلوث بالفساد».

وأفاد مقاتل من «حزب الله»: «المقاتلون الآن يعاقبون أنفسهم لأنهم يعلمون أنهم ارتكبوا خطأ كبيرًا بالتوسع في سوريا والعراق واليمن، لأنهم يفقدون قاعدة دعمهم، الشيء الأكثر أهمية هو أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إطعام ودعم أسرته، فماذا يفعل مع حزب الله؟ راتب 600 دولار شهريًا لا يستحق الموت في سوريا».

وأوضح المقاتل: «لا يمكننا فعل شيء في لبنان، القادة يقودون سيارات فارهة جدًا ولا يهتمون بأحد، إنها مشكلة كبيرة، لا يمكن للناس تحمّل ذلك بعد الآن».

وأردفت الصحيفة: «نما هذا التذمر ضد حزب الله بهدوء لسنوات وراء الأبواب المغلقة، ولكن عندما اندلعت الاحتجاجات في الشوارع في 17 أكتوبر، والتي أشعلتها خطط الحكومة لفرض ضرائب على مكالمات وسائل الإعلام الاجتماعية المجانية، اجتذبت الانتفاضة الشيعة الساخطين في لبنان شأنهم شأن كل الطوائف الأخرى». © Alyaum قدمت بواسطة

متظاهر لبناني يرفع علم بلاده خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة (أ ف ب)

»كسر الحاجز

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أكد مقاتل حزب الله أن حاجز الخوف تمّ كسره الآن، ويرى الناس الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، لقد هاجم غوغاء حزب الله، وحركة أمل المتظاهرين الشيعة بالعصي والخيزران، ودمّروا بعض الخيام في محاولة فاشلة لترويعهم.

وتابعت: «ليس هناك ما يُخفي حقيقة أن الفوائد التي تعود على مقاتلي حزب الله ومؤيدي الحزب - والتي توافرت لعقود من خلال مبالغ نقدية من إيران- تضاءلت في السنوات الأخيرة، مع تمويل إيران وحزب الله عمليات عسكرية باهظة الثمن، خاصة دعم الأسد في سوريا، وتعرّض طهران للعقوبات الأمريكية الصارمة».

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وأفاد نيكولاس بلانفورد، وهو زميل في «أتلانتك كاونسل»، أن «حزب الله يواجه مفارقة في الوقت الحالي، على الرغم من أنه لم يسبق له أن كان بمثل هذه القوة العسكرية والسياسية التي عليها الآن، إلا أنه في الوقت نفسه يواجه مجموعة من الثغرات التي لم يتعامل معها من قبل».

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى نقاط ضعف الحزب هي زيادة أعداد مقاتلي الحزب بعناصر غير مجهّزة عسكريًا ودينيًا.

ولفتت إلى أن مقاتلي حزب الله كانوا يتلقون تدريبًا دينيًا لمدة عام أو عامين، قبل الإمساك بالسلاح، لكن منذ أن بدأ الحزب التدخل في سوريا عام 2012، بات المجندون يحصلون على تدريب عسكري لمدة شهر واحد فقط، قبل إرسالهم إلى سوريا.

»نقطة ضعف

وأكدت الصحيفة أن «هناك نقطة ضعف أخرى تتمثل في نقص التدفقات النقدية، بسبب العقوبات الأمريكية التي تستهدف إيران وحزب الله، وارتفاع تكلفة القتال في الخارج، والتي كلّفته 20 مليون دولار شهريًا في سوريا».

ومضت تقول: «هناك نقطة ضعف أخرى لحزب الله تتمثل في سرقته للسلطة السياسية مع فصائل شيعية ومسيحية وسنية مشهورة بالطائفية والفساد والفشل، في توفير خدمات مثل الماء والكهرباء».

وزادت: «قد تكون النتيجة الإجمالية لحظة فاصلة للميليشيا الشيعية، التي تنظر إلى المرشد الإيراني علي خامنئي كمرشد ديني رئيسي، بصرف النظر عن التوسّع العسكري والمالي، حيث أصبح حزب الله الآن جزءًا من هيكل حكومي راسخ ظل يحتقره لفترة طويلة».

وتساءل بلانفورد، الذي لديه مؤلفات عن «حزب الله» عن «كيف يمكن لحزب الله تغيير ذلك»؟.. مضيفا: «أعتقد أن الحزب قد وصل إلى ذروته، إنه كبير جدًا بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان».