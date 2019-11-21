هل يندلع صراع شامل في المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية لسوريا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شنت إسرائيل هجمات جوية ضد مواقع إيرانية وسورية في سوريا

جاءت الضربات الجوية الإسرائيلية لأهداف في سوريا، لتؤشر التطور الأخير في الصراع المتنامي بين إيران وإسرائيل الذي ينبئ بخطورة اندلاع صراع أكبر.

وتسعى إيران لتثبيت أقدامها العسكرية في سوريا. في حين تسعى إسرائيل لإيقافها.

لكن لا يبدو أن إيران مستعدة للتراجع. إذ تواصل تطوير إمكانياتها العسكرية، وتُظهر الكثير من الثقة في النفس.

ويجتهد اللاعبان لوضع "قواعد ردع جديدة"، لكن الخطر يكمن في اتساع نطاق الصراع مع تنامي مستوى تبادل الأفعال العسكرية.

وباتت هذه الدائرة المستمرة من الهجوم والرد مألوفة للغاية.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي اعتقال رجل أعمال بارز في مالطا على خلفية مقتل صحفية تحارب الفساد قامت الشرطة المالطية بتوقيف رجل أعمال بارز، الأربعاء، في إطار عملية التحقيق المتعلقة بمقتل الصحفية كاروانا جاليتسيا. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين من الشرطة المالطية أن رجل الأعمال يورجن فينيش تم اعتقاله خلال محاولته مغادرة الجزيرة على متن يخت يملكه. ولم يذكر المصدران ما إذا قد تم توجيه تهم لفينيش أم لا، وجاء اعتقال رجل الأعمال قبل يوم من تصريحات للحكومة بشأن عرضها عفوا على "وسيط مشتبه به" في قتل الصحفية إذا قدم أدلة دامغة عمن يقف وراء الجريمة. وفيما لم تؤكد مصادر من داخل القضاء المالطي اعتقال فينيش ويتيح القانون في مالطا للشرطة 48 ساعة لاستجواب مشتبه به وتوجيه اتهامات له أو إطلاق سراحه. وهزت طريقة قتل كاروانا جاليتسيا أوروبا كما أثارت شكوكا حول سيادة القانون في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، وتم تصفية الصحفية من خلال زرع قنبلة على متن سيارتها وتفجيرها قرب فاليتا عاصمة مالطا يوم 16 تشرين الأول عام 2017. وقبل ثمانية أشهر من مقتلها كتبت الصحفية في مدونتها عن شركة غامضة في دبي تسمى (17 بلاك ليميتد) وزعمت أن لتلك الشركة صلات بسياسيين في مالطا. ولم تنشر الصحفية أي أدلة على ذلك ولم تتمكن من اكتشاف هوية مالك الشركة. وحدد تحقيق أجرته رويترز فيما بعد أن المالك هو فينيش. للمزيد على يورونيوز: برلمانيو أوروبا يناقشون حماية الصحفيين والدفاع عن حرية الإعلام في مالطا "مراسلون بلا حدود" تدعو مجموعة العشرين لحماية حرية الصحافة Euronews (Ar)

الملك سلمان يدعو طهران التخلي عن "الفكر التوسعي والتخريبي" دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إيران الأربعاء، إلى التخلي عن "الفكر التوسعي والتخريبي" الذي اعتبر أنه "ألحلق الضرر بشعبها"، في وقت يتظاهر إيرانيون احتجاجا على رفع سعر الوقود. وأوضح الملك في خطاب أمام مجلس الشورى "نأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة وأن يدرك أنه لا سبيل له لتجاوز الموقف الدولي الرافض لممارساته إلا بترك فكره التوسعي والتخريبي الذي ألحق الضرر بشعبه قبل غيره من الشعوب". وقال بحسب ما نقل عنه حساب وزارة الخارجية في تويتر "لقد عانت المملكة من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه التي وصلت مؤخراً إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض كل فرص السلام والأمن في المنطقة". وتحظى إيران بنفوذ كبير في لبنان والعراق وسوريا واليمن عبر جماعات مؤيّدة لها. وقد اندلعت مؤخرا في لبنان والعراق تظاهرات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة. كما اندلعت تظاهرات في إيران الجمعة الماضي بعد ساعات من الإعلان عن إصلاح في طريقة الدعم على الوقود، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد التي ترزح تحت وطأة عقوبات أميركية كبيرة على خلفية برنامجها النووي. وبدأت التظاهرات بقطع طرقات رئيسية في طهران وخارجها، لكنها امتدت سريعاً إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة وتعرضت متاجر للتخريب. وأكدت السلطات مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من قوات الأمن قتلوا "بالسلاح الأبيض" من قبل "مثيري شغب"، يجري تشييعهم الأربعاء. غير أن منظمة العفو الدولية أشارت الثلاثاء الى عدد أعلى بكثير. وتأتي هذه الأحداث في وقت يشهد الخليج منذ أيار/مايو الماضي سلسلة هجمات غامضة ضد ناقلات نفط، بينما تعرّضت منشآت شركة أرامكو النفطية إلى ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في 14 أيلول/سبتمبر. واتهمت واشنطن والرياض طهران باستهداف السفن بألغام وحمّلتها مسؤولية الهجوم على أرامكو، وهو ما نفته بشدة. والعلاقات مقطوعة بين إيران والسعودية منذ مهاجمة سفارة المملكة في طهران بداية 2016 إثر تنفيذ الرياض حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر. ودخل الصراع الثنائي خلال الأشهر الستة الأخيرة مرحلة جديدة، إذ بدا البلدان على وشك الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة، على خلفية الهجمات ضد ناقلات النفط ومنشآت أرامكو. وقال الملك السعودي في خطابه "على النظام الإيراني أن يدرك أنّه أمام خيارات جدية وأن لكل خيار تبعات سيتحمل هو نتائجها، والمملكة لا تنشد الحرب لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان". للمزيد على يورونيوز: ظريف: إيران مستعدة للتفاوض مع السعودية إذا توقفت الرياض عن "قتل الشعوب" الحكومة الإيرانية: السعودية وجهت رسائل للرئيس روحاني عبر قادة دول أخرى إيران: "القرصنة البحرية لن تبقى دون رد" والسعودية استعدت لتقديم المساعدة Euronews (Ar)

شاهد: إحياء الذكرى 50 لاستعادة جزيرة ألكاتراز موطن أكثر سجون العالم شهرة يستعد نشطاء من سكان أمريكا الأصليين لإحياء الذكرى 50 لاستعادة جزيرة ألكاتراز، التي استمر احتلالهم لها 19 شهرا، ابتداء من تاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1969، عندما استعاد عشرات النشطاء الجزيرة، في حدث اعتبر الأول لدفع القبائل للتنظم في وجه الحكومة الفدرالية، التي استحوذت على أراضيهم وطمست حقوقهم وهوياتهم. من بين أولئك النشطاء يوجد ألوي مارتينيز، الذي كان ضمن أول مجموعة سخرت نفسها للعمل النضالي، في الجزيرة التي وقع الاختيار عليها كما يقول لتشابهها مع المحمية. ويقول عديد النشطاء من سكان أمريكا الأصليين إنهم يواصلون كفاحهم، ليس فقط حتى تسمع أصواتهم، وإنما حتى ينم احترامها. ويتحدث النشطاء عن نضالهم المستمر ضد مد أنبوب نفط بالقرب من محمية في شمال داكوتا، حيث يقولون إن المشروع سيلوث المياه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح رخصة لإقامة الأنبوب، في بداية ولايته. وتشتهر جزيرة ألكاتراز في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها موطنا لأكثر سجون العالم شهرة وهو السجن الفدرالي سيئ السمعة الذي خلد اسم الجزيرة في التاريخ الأمريكي وأسر مخيلات الأجيال المتعاقبة منذ تأسيسه، قبل أن يتحول إلى معلم تاريخي ومصدر جذب للسياح من جميع أرجاء العالم. تتابعون على يورونيوز أيضا: شاهد : هذا ما فعله أميركيون بتمثال كريستوف كولومبوس في عيده السنوي شاهد: أفراد قبيلة أمازونية معزولة يتهددها خطر إزالة الغابات Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO قانون جديد للجوء في اليونان والسلطات تعتزم إغلاق ثلاثة مخيمات للمهاجرين Euronews (Ar) مشاركة Advertisements مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ظاهريا، جاء الهجوم الإسرائيلي ردا على انطلاق أربعة صواريخ من الأراضي السورية تجاه إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، ونجحت دفاعات القبة الحديدية الجوية في اعتراضها.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن إطلاق الصواريخ قد يكون ردا، بأوامر إيرانية، على استهداف إسرائيل لحلفاء إيران، سواء في العراق أو في قطاع غزة.

وكان نطاق الرد الإسرائيلي واسعا. فبعض الأهداف التي ضربتها ترتبط بقوات سرايا القدس التابعة لإيران، ويقع البعض الآخر داخل المراكز العسكرية السورية.

كما شمل الهجوم مقرات قيادة سورية، فضلا عن ست بطاريات صواريخ أرض-جو سورية، بحيث يضمن الطيران الإسرائيلي حرية الحركة التي يحتاجها. وذكر مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن هذا كان "ردا واسع النطاق، أوقع خسائر إيرانية".

وكانت الرسالة التي وجهتها إسرائيل إلى طهران واضحة، وهي أن أي هجوم من سوريا سيُقابل برد فعل غير متساوٍ في قوته. وهذا يُعد تصعيدا عسكريا.

لكن إيران بدورها ترسل رسالة أخرى. فعلى الرغم من الحملة الجوية الإسرائيلية طويلة الأمد التي صُممت بهدف تقييد الوجود الإيراني في سوريا، إلا أن طهران عازمة على استكمال مشروعها.

فهي حليف مقرب لنظام الأسد في دمشق، وتعتبر الأراضي السورية جبهة لمواجهة إسرائيل، وامتدادا لروابطها مع حزب الله في لبنان.

وحتى الآن، تتشابه الأحداث إلى حد كبير. لكن بعض العوامل الاستراتيجية التي تقف تحتها تتغير، ما يزيد من خطورة الصراع بين إسرائيل وإيران بشكل غير مسبوق.

والتحول الأول هو في القدرات الإيرانية. إذ يُنسب لإيران الوقوف وراء الهجمات بطائرات بدون طيار التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم دأب إيران على إنكار ذلك. وفاجأت دقة الهجمات وفعاليتها في تحقيق أهدافها حسب الكثير من المحللين. © EPA نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورا تقول إنها لبيوت مدمرة قرب دمشق

ويبدو أن إسرائيل ستواجه هجمات بالصواريخ أكثر خطرا في المستقبل بمزيج من صواريخ باليستية وصواريخ كروز، فضلا عن الجهود التي تبذلها طهران لتحسين مدى ودقة الصواريخ التي تزود حلفائها بها من أمثال حزب الله والجماعات المسلحة في غزة.

وكان يجري العمل في هذا البرنامج المسمى "برنامج الدقة" أو "الإحكام" منذ بعض الوقت. ويثبت نجاح الهجمات في السعودية ما يعني وضع هذا البرنامج قيد الاستخدام.

وتمكنت إيران من أن تصبح لاعبا مهما في المنطقة على الرغم من قيود العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقد سلط الضوء على ذلك منشور صدر من البنتاغون هذا الأسبوع، هو التقرير الجديد عن القوة العسكرية الإيرانية.

وفي إحدى مستويات هذا التقرير، ثمة رسائل استراتيجية من الولايات المتحدة التي وضعت تقارير منتظمة عن القوة العسكرية الروسية والصينية، تشير إلى أن القوة الإيرانية تبدو في هذا الصدد شيئا تافها بالمقارنة مع هذه القوى.

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بيد أن التقرير يشير إلى أن طهران قد شحذت هممها وقدراتها، وقد ركزت على ثلاث مناطق نشاط واسعة هي : الصواريخ الباليستية (وهي بديل عن القوة الجوية المعقدة، لإيصال قوة تدميرية إلى مدى طويل) والقوة البحرية لتهديد حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، والقدرات غير التقليدية المتمثلة في استخدام شركاء وحلفاء - شبكة جماعات تمتد في عموم المنطقة وتشمل لبنان والعراق واليمن وقطاع غزة.

أما التحول الثاني، فيأتي في سياق دبلوماسي أوسع في المنطقة، لا سيما مع إدراك "انسحاب" الولايات المتحدة، الذي أكده الرئيس دونالد ترامب فقط وتخلي أمريكا عن حلفائها الأكراد في سوريا. وقد قدم ذلك بيئة بات فيها كل اللاعبين الإقليميين الأساسيين، إسرائيل وتركيا وإيران، مصممين على حماية مصالحهم فيها بطرقهم الخاصة.

وشكل "انسحاب" واشنطن فرصة لموسكو، فبنت على جهودها الرئيسية للحفاظ على بقاء نظام الأسد، وفوق ذلك رغبتها بلعب دورها في المنطقة على النقيض من تأثير واشنطن المتلاشي، مثبتة أن توجه روسيا الاستراتيجي ليس سهلا. فهي بوضوح لاعب دبلوماسي مهم في سوريا.

وقد حافظت بالطبع على روابط دبلوماسية قوية مع إسرائيل، كما غضت الطرف بشكل كبير عن العمليات الجوية الإسرائيلية فوق سوريا على الرغم من نشرها دفاعات جوية معقدة هناك.

بيد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن راغبا أو قادرا على ممارسة تأثير كبير على طهران، على الرغم من الجهود المهمة المبذولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد.

وقلل هذا العاملان: تحسن قدرات إيران وثقتها بنفسها، وتنامي الاعتماد على الذات لدى اللاعبين الاقليمين في المنطقة، من الخطر المتنامي للوضع الراهن. فإسرائيل وإيران عالقتان في تنافس استراتيجي يمكن أن ينفجر في أي لحظة في حرب على عدة جبهات.

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وبالنسبة لبعض المحللين، يبدو مسار الرحلة واضحا. فالسؤال هنا لا ينصب كثيرا على "هل سيكون هناك صراع شامل؟" بل على "متى" سيحدث مثل هذا النزاع؟