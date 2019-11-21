شكرا لقرائتكم خبر عن إكسترا نيوز تستعرض دعوات الأمم المتحدة بسرعة تشكيل حكومة لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت قناة إكسترا نيوز، استمرار الأزمة اللبنانية وتواصل المظاهرات التى ينظمها اللبنانيين، بالإضافة إلى دعوات المنظمات الدولية بسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية. Advertisements وذكرت القناة فى تقرير لها، أن منظمة الأمم المتحدة دعت إلى سرعة تشكيل حكومة في لبنان تستجيب لتطلعات المتظاهرين فى لبنان، ويدعمها البرلمان اللبنانى. وذكرت القناة فى تقريرها، أن منظمة الأمم المتحدة طالبت ايضا القوات اللبنانية بضرورة حماية المتظاهرين السلميين فى شوارع لبنان.

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