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شرطة أبوظبى تُنقذ 10 مواطنين حاصرتهم الأمطار بوادى صاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقذت فرقة المسطحات المائية بالعين التابعة لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبى 10 مواطنين حاصرتهم مياه الأمطار بوادى صاع بمنطقة العين وهم بحالة جيدة حيث كانوا يقضون أوقاتهم بالاستمتاع بأجواء هطول الأمطار، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

وكان فريق المسطحات المائية قد تلقى ثلاث بلاغات متفرقة يوم أمس الأربعاء بوادى صاع وتعامل فى استجابة سريعة مع البلاغات لإنقاذ المحصورين بالوادى ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الرعاية الطبية الأولية كما نفذ 69 مهمة إسعافية مختلفة.

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وكانت شرطة أبوظبى قد دعت المواطنين والمقيمين فى الإمارة إلى الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع مياه الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، و الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار.

 

 

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