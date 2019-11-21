شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى السعودى يختتم مشاركته فى معرض دبى للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم جناح الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، اليوم الخميس، مشاركته في فعاليات معرض دبي للطيران 2019، والذي أقيم خلال الفترة من 17 - 21 نوفمبر بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الجناح طوال الخمسة أيام، زيارة عدد من كبار الشخصيات إلى جانب المهتمين والمستثمرين والمتخصصين بعالم وصناعة الطيران في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجناح خلال مشاركته في فعاليات المعرض، عرف بمشروعات الهيئة الحديثة والمستقبلية في بناء وتطوير وتحديث المطارات بالمملكة، وأبرز استثماراتها، إضافة إلى التطورات التي وصل لها قطاع الطيران المدني في السعودية.

يذكر أن المعرض الذي أقيم في مطار آل مكتوم الدولي، يعد إحدى المنصات التي تستطيع الشركات من خلالها عرض المنتجات والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران وتسليط الضوء على أحدث خططها التوسعية، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة في بناء وتجهيز المطارات، وأحدث الحلول والتقنيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.