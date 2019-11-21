شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي هي علاقات قوية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين نحو بناء بلد مستقر ومزدهر ومستقل وآمن.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الأمريكي إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال لبنان.

على صعيد متصل، اطلع الرئيس اللبناني من سفير فرنسا في بيروت برونو فوشيه، على أهم ما دار خلال الاجتماع الثلاثي الفرنسي – الأمريكي – البريطاني الذي عقد بالأمس في باريس، وتناول في جانب منه الوضع في لبنان.

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وأشار السفير الفرنسي إلى أن المجتمعين أكدوا خلال الاجتماع الثلاثي على دعم بلدانهم لاستقرار لبنان وسيادته واستقلاله، ووجوب عودة المؤسسات الدستورية إلى العمل.

وأضاف أن المبعوث الفرنسي الذي زار لبنان قبل أيام (السفير كريستوف فارنو مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية) عاد إلى باريس بقناعة تقضي بأهمية إجراء الإصلاحات الضرورية في لبنان على مختلف الأصعدة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

يذكر أن الرئيس اللبناني ميشال عون، سيوجه في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، كلمة متلفزة إلى اللبنانيين بمناسبة حلول الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد، يتناول فيها الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التي يمر بها لبنان.