شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: دمشق تفرج عن 110 معتقلين من محافظة درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن القوات السورية أفرجت عن نحو 110 معتقلين لدى فروعها الأمنية.

وأوضح المرصد - وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أن المفرج عنهم جميعهم من أبناء محافظة (درعا)، من بينهم نساء ممن جرى اعتقالهن على مدار سنوات الحرب في سوريا، ومنهم من جرى اعتقاله بعد سيطرة القوات السورية على المحافظة بشكل كامل.

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