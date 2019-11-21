شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: ولاية البحر الأحمر بوابتنا الرئيسية وتحتاج تعامل استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر
وأشاد رئيس الوزراء السودانى، بحكمة وحنكة قيادة حكومة ولاية البحر الأحمر، والإدارة الأهلية في تجاوز الاحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخراً.
وقال "حمدوك"، إن ولاية البحر الأحمر تعد بوابة السودان الرئيسية، مؤكداً ضرورة التعامل معها بشكل استراتيجي، وتبنى مشروعا قوميا، بحجم تحديات هذه الولاية، حتى تعمل الحكومة المركزية على معالجتها.
وكان رئيس الوزراء قد استمع خلال الاجتماع الي عرض من عدد من وزراء حكومة الولاية حول خطط وبرامج الحكومة خلال الفترة القادمة، والمشروعات التي ستقوم بتنفيذها الحكومة في مجالات الكهرباء والمياه وخدمات الصحة والتعليم والطرق والزراعة.
من جانبه قال والي البحر الأحمر بدولة السودان، إن ولايته فيها ضعف كبير في مجال الخدمات مبينًا أن غياب التنمية وتفشي البطالة وسط الشباب، تعد من الأسباب الرئيسية وراء حدوث بعض الاحتكاكات بالولاية بين الفينة والأخرى
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