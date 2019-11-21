شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد يقرر زيادة مرتبات العاملين فى الدولة مدنيين وعسكريين 20000 ليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية، أن المرسوم التشريعي الذي أصدره الأسد، رقم 23 لعام 2019، يضيف مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها.

وخص المرسوم الرئاسي، كلا من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامةـ وشركات ومنشآت القطاع العامـ والبلديات ووحدات الإدارة المحليةت والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75 % من رأسمالها.