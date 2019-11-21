شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبى يدين انتهاك طائرة مسيرة إيطالية لأجواء بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر مجلس النواب الليبى انتهاك سيادة الأجواء الليبية من إحدى الطائرات المُسيرة التابعة لسلاح الجو الإيطالي والتى تم اسقاطها من قبل القوات المسلحة الليبية بالقرب من مدينة ترهونة عند دخولها لمنطقة العمليات العسكرية للجيش الوطنى فى الحرب التى يخوضها الجيش الليبى ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون .

طالب مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، الخميٍس، السلطات الإيطالية بتوضيحٍ رسمى حول هذا التعدى على سيادة ليبيا المخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

أكد البرلمان الليبى بأن مثل هذه الأعمال لا تخدم مصلحة الشعب الليبي وتدخل في الشأن الداخلي الليبي وهي مناصرة لطرف بعينه وانتهاكً للسيادة الوطنية لدولة ليبيا .