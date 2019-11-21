شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إيران سخرت العائد الاقتصادى من الاتفاق النووى لإثارة الاضطرابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الوفد السعودى لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن إيران سخرت العائد الاقتصادى من الاتفاق النووى من أجل إثارة الاضطرابات فى المنطقة.

وقال الوفد - خلال اجتماع للوكالة في فيينا حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - إن ما تقوم به إيران من تخصيب في مفاعل "فوردو" يعد ابتزازا وتهديدا للمجتمع الدولي، مبينا أن التقارير الصادرة من الوكالة حيال مخالفات إيران للاتفاق النووي في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، والكمية المنتجة منه، وتركيبها لأجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وما قامت به مؤخرا من تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو"، يؤكد قصور هذا الاتفاق، ويعزز من الشكوك حول نوايا وسلمية برنامج إيران النووي.

وأضاف أن إيران سخرت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي في إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، في ظل إصرارها على تطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الإرهابية في المنطقة، بما في ذلك تهديدها للملاحة الدولية والمضايق البحرية، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، بدلا من استغلال ذلك العائد في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، الأمر الذي انعكس على ما تشهده إيران حاليا من اضطرابات داخلية.

ودعا الوفد السعودي إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه إيران، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويحد من تصرفات إيران وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية في المنطقة والعالم أجمع.