شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يشيد بمكانة مؤتمر حوار المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن مؤتمر حوار المنامة منصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين كبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم حول أهم المستجدات والتطورات في المنطقة بهدف وضع أفضل الأطروحات والرؤى الرامية لوضع حلول دائمة لمشكلاتها وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية فيها.

وأعرب الوزير البحريني -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- اليوم /الخميس/ عن اعتزازه بالمكانة الدولية الكبيرة التي وصل إليها مؤتمر حوار المنامة، وحرص المملكة على توطيد علاقاتها مع الدول ونهجها الدائم بالتفاعل والتعاون مع دول العالم بما يحقق مصالح الجميع ويسهم في التوصل لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا على المستويات كافة.

ونوه الوزير البحريني بالجهود الملموسة التي يقوم بها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والتعاون مع وزارة الخارجية في تنظيم المؤتمر ، وبحث القضايا التي تمس دول المنطقة وتهم جميع دول العالم وتؤدي إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

يذكر أن مؤتمر حوار المنامة تبدأ فعالياته غدا الجمعة في دورته الخامسة عشر والذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وتستمر أعماله حتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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