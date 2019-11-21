عباس يستقبل رئيس "الكنسيت" السابق في رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.



وبحث "عباس"، و"بورغ" ضرورة تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وشدد "بورغ" على أهمية إيصال رسالة السلام الفلسطينية المتمثلة بموقف "عباس" للرأي العام الإسرائيلي.



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وأضاف "هناك شريك فلسطيني للسلام، والمطلوب وجود شريك إسرائيلي لصنع السلام العادل، لخدمة الشعبين، على أساس قرارات الشرعية الدولية، لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل".



وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، عام 2014، عقب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وإطلاق سراح قدامى الأسرى الفلسطينيين.

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