تعزيزات عسكرية تركية جديدة تصل الحدود السورية

كليس/ الخليج 365 أرسل الجيش التركي، الخميس، تعزيزات عسكرية إضافية إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا. وأفاد مراسل الخليج 365، أن رتلا يضم مركبات مدرعة، وصل وسط تدابير أمنية مشددة إلى معبر أونجو بينار الحدودي بولاية كليس. وأوضح المراسل، أن التعزيزات الجديدة أُرسلت بهدف دعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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