الخليج 365 ترصد جوًّا مخيما قصفته مجموعات إرهابية شمالي سوريا

إدلب/ أشرف موسى/ الخليج 365

رصدت عدسة الخليج 365 من الجو مخيم "قاح"، في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، الذي قصفته المجموعات الإرهابية التابعة لإيران ليلة الأربعاء.

وأسفر القصف عن مقتل 12 مدنيا على الأقل، معظمهم أطفال وجرح 40.

ويظهر في التسجيل المصور خيم محترقة وجدران من الطوب تدمرت جراء القذائف.

وقال أحمد زيدان أحد سكان المخيم، للأناضول، إن ما جرى "تطهير عرقي".

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وأوضح زيدان أنهم سمعوا في الليل أصوات انفجارات ثم اشتعلت الحرائق في المخيم ما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى، لافتاً إلى أن الخوف دفع سكان المخيم للهروب إلى مخيمات أخرى و التخفي تحت أشجار الزيتون.

من جانبه قال "أبو عمار"، من سكان المخيم ذاته، إن النظام السوري لم يكفه قتل الناس في بيوتهم بل لحقهم إلى المخيمات التي فروا إليها.

الطفل حسين قلعجي (10 سنوات) الذي جرح والده وأخته الصغرى بشظايا القذائف، قال إن كل شيء انقلب إلى اللون الأحمر لحظة القصف.

وأضاف "أبي وأختي كانا ينزفان وأخي الصغير يبكي والخيم حولنا تحترق، وظننت أنني قد مت في المنام".



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