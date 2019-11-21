وقفة برام الله تندد بإغلاق إسرائيل مؤسسات فلسطينية في القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



ندد العشرات، الخميس، بإغلاق السلطات الإسرائيلية، مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة.



جاء ذلك خلال وقفة دعت لها مؤسسات فلسطينية، أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.



ورفع المشاركون لافتات منددة بالقرار الإسرائيلي، داعين لتدخل دولي وحقوقي.



وقال أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، في كلمة خلال الوقفة، إن السلطات الإسرائيلية ماضية في انتهاكاتها بحق كل ما هو فلسطيني في مدينة القدس.



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وأضاف "إسرائيل تحظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس لأنها انزعجت من الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام، وفضح جرائم الاحتلال".



وندد عساف بالقرارات الإسرائيلية، مؤكدا تمسك القيادة الفلسطينية بالقدس عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.



والأربعاء، داهمت الشرطة الإسرائيلية عددا من المؤسسات الفلسطينية في القدس، وعلقت قرارات موقعة من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يقضي بإغلاق تلك المؤسسات.



ومن بين المؤسسات التي أغلقت "مكتب تلفزيون فلسطين، ومركزا صحيا، ومكتب مديرية التربية والتعليم".

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