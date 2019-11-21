"تيكا" التركية تنظم دورة تدريبية للمهن الفنية في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

نظمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، دورة تدريبية بمجال المهن الفنية في ليبيا، ضمن نطاق برامج التدريب المهني وتحسين التوظيف.

وأوضحت "تيكا" في بيان الأربعاء، أنها نظمت الدورة في مجال "الطاقة المتجددة، وأنظمة الطاقة الشمسية، وصيانة الأجهزة الكهربائية" بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية التركية ونظيرتها الليبية.

ونشرت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني، أنه "تم بنجاح استكمال دورة تدريب الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة الشمسية وصيانة الأجهزة الكهربائية التي أجراها معلمو التدريب المهني الأتراك في ليبيا".

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وأضافت أن التدريب استمر لمدة 4 أسابيع، في كلية التكنولوجيا الصناعية بمصراتة.



وحضر حفل توزيع الشهادات للمتدربين البالغ عددهم 80 متدربا، كل من القنصل العام التركي في مصراتة غوركان غورمريجلر، ومنسق "تيكا" في طرابلس فاتح قراجة، والمجلس الوطني الليبي للتعليم المهني وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية التقنية الصناعية.



وجرى تنظيم الدورات الفنية والمهنية بالتعاون مع السلطات الليبية، لا سيما المجلس الوطني للتعليم المهني والتقني بوزارة التعليم الليبية، من أجل تدريب المدربين المحليين.



وتهدف الدورات التي من المقرر توسيعها واستمرارها في عموم ليبيا وخاصة في طرابلس في الفترة المقبلة بدعم "تيكا"، إلى جعل الإمكانات الكبيرة الموجودة في ليبيا أكثر عملية في عديد من المجالات، منها إعداد الموارد البشرية.

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