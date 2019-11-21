إنقاذ 43 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

أنقذت قوات خفر السواحل التونسي، الخميس، 43 مهاجرًا غير نظامي بينهم 11 امرأة، من الغرق قبالة سواحلها بجزيرة جربة، جنوب شرقي البلاد.
وقال مُنجي سليم، رئيس الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر التونسي بمحافظة مدنين، للأناضول، إنّه "تم صباح اليوم إنقاذ 43 مهاجرًا إفريقيا ونقلهم إلى الميناء البحري لمدينة حومة السوق من جزيرة جربة".
وأضاف أنّ "جنسيات الأفارقة تتوزع إلى 23 إثيوبيًا و15 من إريتريا و5 صوماليين".
وبحسب المسؤول التونسي فإن الأفارقة خرجوا من ليبيا منذ 3 أيام متوجهين إلى إيطاليا قبل أن يتعطّل قاربهم، ويتم إنقاذهم.
وجرى نقل أحد المهاجرين إلى مستشفى "الصادق مقدم" بجربة لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالته مستقرة.
وبحسب رئيس الفرع المحلي لمنظمة الهلال الأحمر التونسي في مدنين فإنه سيتم نقل النساء إلى مبيت بالمدينة نفسها، ونقل الراجل إلى مبيت آخر بمدينة جرجيس.
ومنذ سنة 2011، وإبان الثورة الليبية، شهدت السواحل الجنوبية لتونس وصول آلاف المهاجرين الأفارقة بعد غرق مراكبهم في المتوسط .
وفي محافظة مدنين يوجد 3 مبيتات للمهاجرين واللاجئيين الأفارقة، وتشهد هذه المبيتات اكتظاظا كبيرا
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