شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: دخول «مربعانية الشتاء» أجواء المملكة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
وقال الزعاق، في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بقي 12 يومًا وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء.. و20 يومًا من المربعانية تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار”،
وأضاف: “البرد الفعلي يتزامن مع دخول النجم الثاني من المربعانية أي في منتصف ديسمبر”.
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