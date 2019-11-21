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«الزعاق» يتوقع: دخول «مربعانية الشتاء» أجواء المملكة في هذا الموعد

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، إنه من المتوقع انتهاء موسم «الوسم» بعد 12 يومًا، ويأتي من بعدها – بمشيئة الله- مربعانية الشتاء، مبيناً أن البرد الفعلي سيكون في منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وقال الزعاق، في تغريدة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏بقي 12 يومًا وينتهي الوسم وتدخل علينا مربعانية الشتاء.. و20 يومًا من المربعانية تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار”،

وأضاف: “البرد الفعلي يتزامن مع دخول النجم الثاني من المربعانية أي في منتصف ديسمبر”.

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