شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن نقل كفالة العاملة المنزلية بدون رسوم؟.. «الجوازات» ترد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يلزم سداد رسوم ٢٠٠٠ ريال لنقل العاملة المنزلية من مكان لآخر للمرة الأولى، و4 آلاف ريال للمرة الثانية، و٦ آلاف ريال للمرة الثالثة لإتمام إجراء نقل الخدمات.

جاء ذلك رداً على استفسار لأحد المواطنين ورد للجوازات على حسابها الرسمي في “تويتر” قال فيه: “هل يوجد مبلغ مالي لسداد رسوم نقل العاملة المنزلية أو يتم نقل كفالتها بدون مقابل مالي؟“.