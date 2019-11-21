شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس في إجازة نهاية الأسبوع وخريطة الأمطار المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة طقساً بارداً ليلاً، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع في معظم المناطق.

وقال الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: “الطقس المتوقع لإجازة نهاية الأسبوع من اليوم الخميس 24/ 3/ 1441هـ إلى يوم السبت 26/ 3/ 1441هـ طقس بارد ليلاً معتدل إلى لطيف نهاراً على معظم مناطق المملكة وتزداد البرودة في البر”.

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وأضاف أنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق المملكة حالة ممطرة بدءاً من السبت المقبل – بمشيئة الله-.